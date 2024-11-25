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ЦВК визнала представника президента в Криму Ташеву народним депутатом

Фото: Таміла Ташева (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Центральна виборча комісія визнала постійну представницю президента у Криму Тамілу Ташеву обраною народною депутаткою України від партії "Голос".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ЦВК.

Зазначається, що Іван Примаченко, який був визнаний обраним народним депутатом на позачергових парламентських виборах у 2019 році від політичної партії "Голос", подав заяву про відмову від депутатського мандата.

ЦВК розглянула документ і визнала Примаченка таким, який не набув депутатського мандата.

"Водночас Комісія визнала Тамілу Ташеву, наступну за черговістю кандидатку, включену до виборчого списку політичної партії "Голос" під № 26, обраною народною депутаткою України на вказаних виборах", - повідомили у ЦВК.

Водночас Ташева заявила, що не має наміру ставати депутатом Верховної Ради від партії "Голос".

"Я зараз потрібна на своїй посаді. Я працюю у вертикалі президента протягом п’яти років. Вважаю себе членом політичної команди президента. Звісно, що зараз ми всі працюємо на одну мету, на державу Україна, але поки що я не планую йти в парламент", - сказала вона в ефірі телемарафону.

Що відомо про Ташеву

Таміла Ташева - українська та кримськотатарська державна та громадська діячка, співзасновниця громадської організації "КримSOS".

У квітні 2022 року Ташеву призначили постійним представником президента України в Криму. На цій посаді вона займається розробкою та впровадженням реінтеграційних політик, а також підтримкою законодавчих ініціатив, спрямованих на підготовку до реінтеграції Криму після його деокупації.

Зокрема, Ташева брала участь у розробці Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя, а також в підготовці закону стосовно статусу корінних народів України, закону про осіб, позбавлених свободи через політично вмотивовані переслідування, цивільних заручників і військовополонених, і скасування статусу нерезидента для кримчан.

Також вона долучалася до концепції розвитку кримськотатарської мови та брала участь в організації установчого саміту Кримської платформи.

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Центральна виборча комісія