Представник Орбана просив у США інформацію для тиску на опозицію перед виборами, - Reuters

Представник премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана Андраш Ласло намагався отримати дані для посилення репресій проти політичних опонентів перед виборами 2026 року. Для цього він зустрічався з посадовцями адміністрації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, депутат Європейського парламенту від правлячої партії "Фідес" і уповноважений Орбана з розслідування іноземного втручання звертався до чиновників з США з проханням надати інформацію про діяльність партнерів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Угорщині.

Зокрема, представник Орбана хотів отримати дані про організації та їхніх працівників. Отриману інформацію він хотів використати для посилення тиску на незалежні ЗМІ та громадські організації, що виступають проти Орбана. Видання зазначає, що американські чиновники, занепокоєні можливим порушенням прав людини й свобод, відмовилися надавати ці дані.

За даними Reuters, Ласло заявив агентству, що деякі організації в Угорщині, які фінансуються USAID, мають "дуже політичний характер і значний вплив на політичне життя Угорщини".

Також відомо, що Держдеп США підтвердив зустріч Ласло з офіційними особами, зокрема із заступником адміністратора USAID з питань управління та ресурсів Кеннетом Джексоном, заявивши, що вона була організована на прохання угорського урядовця.

Варто зауважити, що днями правляча партія "Фідес" подала законопроект, який дозволить державному органу складати список організацій, які отримують іноземне фінансування, і обмежувати або навіть закривати їх, якщо уряд вирішить, що вони становлять загрозу для Угорщини та її культури.