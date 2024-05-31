Представник ЄС: Якби не санкції, Росія б заробила на 400 млрд євро більше

"Вони серйозно обмежили доходи, доступні для фінансування цієї війни. За нашими оцінками, Росія має приблизно на 400 млрд євро менше, ніж було б, якби не було санкцій", - сказав він.

Як зазначив О'Салліван, те, що раніше було дуже здоровим профіцитом державного бюджету в Росії, тепер перетворилося на дефіцит: 30% державних видатків йдуть на оборону, близько 6 або 7 відсотків ВВП.

За його словами, важливо відзначити, що це не просто санкції ЄС, це санкції G7, тому ми є частиною дуже великої коаліції найбільш економічно важливих країн світу.