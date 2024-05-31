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Представник ЄС: Якби не санкції, Росія б заробила на 400 млрд євро більше

Фото: Санкції Заходу позбавили Кремль прибутків на 400 млрд євро (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Санкції країн Заходу мають величезний вплив на російську економіку. Кремль втратив 400 млрд євро доходів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван.

"Вони серйозно обмежили доходи, доступні для фінансування цієї війни. За нашими оцінками, Росія має приблизно на 400 млрд євро менше, ніж було б, якби не було санкцій", - сказав він.

Як зазначив О'Салліван, те, що раніше було дуже здоровим профіцитом державного бюджету в Росії, тепер перетворилося на дефіцит: 30% державних видатків йдуть на оборону, близько 6 або 7 відсотків ВВП.

За його словами, важливо відзначити, що це не просто санкції ЄС, це санкції G7, тому ми є частиною дуже великої коаліції найбільш економічно важливих країн світу.

Нагадаємо, ЄС запровадив 13 пакетів санкцій проти Росії у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну в 2022 році. Зараз готується 14-й пакет, який схвалюватиме до кінця червня.

У 2023 році Москва витратила на військові цілі понад 100 млрд доларів, або майже третину своїх загальних витрат. У 2024 році Кремль має намір спрямувати майже третину всіх витрат на утримання армії та оборонно-промислового комплексу.

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