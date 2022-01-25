ru ua
Вт, 25 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Представителя России не избрали вице-президентом ПАСЕ

Новина українською →
Брюссель, Вторник 25 января 2022 22:44
Представителя России не избрали вице-президентом ПАСЕ Фото: Парламентская ассамблея Совета Европы (coe.int)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Депутата Государственной думы России Петра Толстого не избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Его кандидатура набрала 79 голосов из 185.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.

"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будут вице-президентом ПАСЕ. Ассамблея поддержала жалобу, инициированную украинской делегацией вместе с латвийским коллегой", - написала в Facebook Кравчук.

По ее словам, Толстой набрал 79 голосов в поддержку своей кандидатуры. Против нее проголосовали 106 депутатов. Такой результат Кравчук назвала ожидаемым, поскольку риторика российского политика несовместима с нормами и ценностями Совета Европы.

Напомним, новым президентом ПАСЕ стал представитель от Нидерландов Тини Кокс.

Отметим, представитель украинской делегации в ПАСЕ впервые стал вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам. На этот пост избрали народного депутата Алексея Гончаренко.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПАСЕ Российская Федерация
NEWS
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
На Донбассе ранили двух военных, один - в тяжелом состоянии
DAILY
Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Учебная тревога. В каком состоянии бомбоубежища Киева и готова ли столица к войне