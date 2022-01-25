Представителя России не избрали вице-президентом ПАСЕ
Депутата Государственной думы России Петра Толстого не избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Его кандидатура набрала 79 голосов из 185.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук.
"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будут вице-президентом ПАСЕ. Ассамблея поддержала жалобу, инициированную украинской делегацией вместе с латвийским коллегой", - написала в Facebook Кравчук.
По ее словам, Толстой набрал 79 голосов в поддержку своей кандидатуры. Против нее проголосовали 106 депутатов. Такой результат Кравчук назвала ожидаемым, поскольку риторика российского политика несовместима с нормами и ценностями Совета Европы.
Напомним, новым президентом ПАСЕ стал представитель от Нидерландов Тини Кокс.
Отметим, представитель украинской делегации в ПАСЕ впервые стал вице-президентом Комитета по миграции, беженцам и перемещенным лицам. На этот пост избрали народного депутата Алексея Гончаренко.