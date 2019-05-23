В представительстве НАТО назвали пять приоритетов для Украины

Фото: Александр Винников (mil.gov.ua)

Самое главное - это парламентский контроль и реформа СБУ

После принятия закона "О нацбезопасности" в Украине должны принять пакет законопроектов по пяти направлениям. Об этом заявил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников, передает корреспондент РБК-Украина.

Представитель НАТО отметил, что закон о национальной безопасности должен быть трансформирован и интерпретирован в законодательные акты и другие положения.

"Это требует разработки пакета законопроектов. Мы видим пять направлений, которые являются немедленными и приоритетными. Это закон о новом комитете по контролю, закон о СБУ, закон об оперативно-розыскной работе. Закон об охране государственной тайны, пятое - это реформирование оборонной промышленности",- заявил Винников.

По его словам, советники НАТО вовлечены в консультации по всем этим направлениям

"Мы готовы ускорить и интенсифицировать наше участие. Важнейшими являются первые два направления. Это парламентский контроль и реформа СБУ", - добавил он.

Напомним, Верховная рада Украины приняла закон "О национальной безопасности" в июне 2018 года. Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

Напомним, по данным опроса КМИС, проведенного в феврале 2019 года на референдуме за вступление в ЕС проголосуют 70% его участников, за вступление в НАТО - 56%.