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У представництва "Батьківщини" в Слов'янську новий керівник

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Слов'янськ, П'ятниця 10 грудня 2021 21:58
У представництва "Батьківщини" в Слов'янську новий керівник Фото: у представництва "Батьківщини" в Слов'янську новий керівник (ba.org.ua)
Автор: Артем Горовенко

Представництво партії "Батьківщина" у Слов'янській міській громаді Донецької області очолить місцевий підприємець - Артем Скиданов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Я - житель Донбасу, народився там. Тому знаю всі проблеми, які є в нашому регіоні. Зокрема, у Слов'янську та Слов'янському районі. Думаю, що нас чекають хороші часи, попри ті проблеми, які на сьогодні існують", - заявив він.

За словами Скиданова, він розділяє ідеологію "Батьківщини", тому і вирішив приєднатися до цієї політичної сили. Це його перша політична партія.

Відзначимо, Артем Скиданов - фахівець з великим досвідом роботи в різних сферах бізнесу. З 2014 року є засновником групи компанії ТОВ "Ековізер", м.Київ (Міжнародний Кооп Центр, м. Київ, ПП "Укрславторг", м. Слов'янськ). У 2015-2019 рр. обіймав посаду директора компанії "Юнакс".

У представництва &quot;Батьківщини&quot; в Слов'янську новий керівник

Здобув кілька вищих освіт. Зокрема, закінчив Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, Полтавський університет економіки та торгівлі, Університет післядипломної освіти Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, Національний університет харчових технологій і Слов'янський державний педагогічний інститут.

Як відомо, "Батьківщина" проводить системну роботу з посиленню своєї команди регіональними лідерами. Так, нещодавно представництво партії в Лиманській ТГ в Донецькій області очолив колишній мер міста Лиман Петро Цимідан, а представництво партії в Шахівській громаді Донецької області очолить депутат місцевої сільської ради Андрій Махниборода.

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