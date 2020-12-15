Представники України та ЄС обговорили наслідки окупації Криму

Фото: Російські війська (structure.mil.ru)

У понеділок Європейський союз та Україна провели дискусію про наслідки незаконної анексії Криму і Севастополя Російською Федерацією. Київ продовжив подання концепції "Міжнародної Кримської платформи".

Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

ЄС і Україна оновили інформацію про політику кожної зі сторін щодо Криму і Севастополя, включаючи обмежувальні заходи, і вітали дипломатичні зусилля, спрямовані на відновлення суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Співпрацю у міжнародному форматі та питання дотримання міжнародного законодавства також були розглянуті учасниками.

Як наголошується, сторони приділили увагу значному погіршенню ситуації з дотриманням прав людини на півострові, що відбувається на тлі недопущення в Крим міжнародних організацій і правозахисників.

Учасники дискусії обмінялися думками щодо ситуації в галузі безпеки та у зв'язку зі зростаючою мілітаризацією півострова Російською Федерацією.

Нагадаємо, раніше прокурор міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів і ініціює початок розслідування у справі щодо ситуації в Україні після військового вторгнення Росії в Крим і на Донбас. Україна звернулася до міжнародного кримінального суду шість років тому.

Крім того, Україна направила в Міжнародний кримінальний суд 14 звернень щодо злочинів проти людяності на окупованій Росією території України.