Представители турецкой компании NTG Plastik провели тренинг для специалистов "Харьковгаза"

"Около 30 участников тренинга узнали о технологии и условиях производства фитингов NTG Plastik, рассмотрели правила терморезисторной сварки. Вместе с представителями NTG Plastik на практике воспроизвели технический процесс сварки полиэтилена. Применение полиэтилена увеличивает на четверть срок эксплуатации газораспределительной системы, делает ее коррозионностойкой и обеспечивает высокий уровень надежности сварных соединений", - говорится в сообщении.

Лекторы из Турции помогали участникам и следили за последовательностью выполнения каждой операции по подготовке и сварке соединений.

"Пластиковые трубы - это надежность и безопасность в работе с новыми "зелеными" газами, такими, как водород и биометан. Новые знания и навыки пригодятся в реализации проекта редизайна газовых сетей", - говорится в сообщении.

Проекты редизайна газораспределительной системы и водородный проект в украинской энергетике внедряет Региональная газовая компания. В пресс-службе отметили, что за последние три года РГК реализовала 38 проектов редизайна газораспределительной системы. В частности, самый крупный из них на базе АО "Харьковгаз, в городе Дергачи. Этот проект позволил уменьшить объемы технологического газа на 1,7 млн куб. м и сэкономить около 200 тысяч гривен на эксплуатационные расходы.

"В рамках реализации водородного проекта РГК, в Чугуеве на Харьковщине, построен водородный полигон. На полигоне в Чугуеве специалистами АО "Харьковгаз" пока проведено два этапа испытаний по обращению чистых видов энергии в газораспределительных сетях", - говорится в сообщении.