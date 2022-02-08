Представители Кабмина разрабатывают меры по поддержке бизнеса в Украине, - Свириденко

Министерство экономики Украины в рамках встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией очертило ряд конкретных решений по стимулированию бизнеса в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook первой вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко.

В ходе обсуждения речь шла о важных для бизнеса вопросах, таких как сбалансирование фискальной политики государства, прозрачное регулирование торговли, пищевой и фармацевтической продукции и необходимость обновления трудового законодательства.

"Экономика страны показывает тенденцию к стабильному росту. 2021 год показал рост ВВП на уровне 3,2%. Мы имели самый высокий долларовый ВВП за всю историю Украины - почти 200 млрд долларов", - напомнила Свириденко.

Так, в этом году планируется реализовать несколько проектов, которые помогут бизнесу активнее развиваться. Речь идет о термомодернизации зданий, доступной ипотеке под честные 5%, проекте орошения земель на юге Украины и проекте "Машиностроение: кредитование и лизинг 5%".

Также продлится курс на уменьшение государственного сектора путем привлечения частных инвесторов и открытой приватизации. Претерпевает совершенствование и корпоративная реформа. В частности, идет работа над тем, чтобы правительственный Номинационный комитет работал эффективнее.

"Наращивание экспорта остается приоритетом. В первую очередь через регион Пан-Евро-Мед и этому будет способствовать заключенное недавно соглашение о зоне свободной торговли с Турцией. Также важно предусмотреть доступ бизнеса к экспортному кредитованию через Экспортно-кредитное агентство, для этого уже есть зафиксированное финансирование в Государственном бюджете", - добавила министр экономики и отметила, что все эти меры позволят Украине развиваться даже вопреки всем внешним угрозам.