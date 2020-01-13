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Представители Микитася пытаются взять контроль над "Киевметростроем", - СМИ

Новости » Общество     13.01.2020 - 12:21
Представители Микитася пытаются взять контроль над "Киевметростроем", - СМИ
Фото: Максим Микитась (УНИАН)

Представители экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася пытаются вернуть контроль над предприятием

Несмотря на позицию Министерства юстиции и его главы Дениса Малюськи, пообещавшего не допустить захвата ПАО "Киевметрострой", представители скандального экс-главы "Укрбуда" Максима Микитася пытаются вернуть контроль над предприятием. Об этом сообщает "Обозреватель", передает РБК-Украина.

Напомним, еще 17 декабря глава набсовета "Киевметростроя" Олег Токарев, экс-гендиректор компании Владимир Петренко и юрист Михаил Ильяшев провели заседание наблюдательного совета, где назначили главой предприятия Александра Метелицу.

В свою очередь, нотариусы Микитася даже смогли внести соответствующие данные в Госреестр. Однако позже скандальное назначение было отменено министром юстиции Денисом Малюськой, созвавшим антирейдерскую комиссию.

Однако, несмотря на позицию Минюста и обещания Малюськи не допустить захвата предприятия, представители бизнесмена ищут возможность "захватить" на "Киевметрострой".

Напомним, против захвата ПАО "Киевметрострой"выступил коллектив предприятия. Сотрудники провели митинг, где выразили свое несогласие с незаконным назначением на пост гендиректора Александра Метелицы. В комментариях СМИ они объяснили свою позицию тем, что только при нынешнем законном руководителе Василии Кобиле «Киевметрострой» впервые за последние 6 лет вошел в интенсивный график работ, а сотрудникам начали своевременно и в полном объеме выплачиваться зарплаты.

Также СМИ смогли уличить Микитася манипуляциях, когда тот пытались обосновать правомерность своих действий.

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