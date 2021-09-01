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Представители британской разведки провели переговоры с талибами, - The Telegraph

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Афганистан, Среда 01 сентября 2021 10:35
Представители британской разведки провели переговоры с талибами, - The Telegraph Фото: сотрудники британской разведки провели переговоры с талибами (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Представители британской службы внешней разведки МИ-6 провели переговоры с боевиками радикального движения "Талибан". Они хотели получить гарантии того, что Афганистан не станет площадкой для террористов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание The Telegraph.

Отмечается, что на протяжении двух недель высокопоставленные сотрудники британской разведки проводили переговоры с талибами в посольстве Великобритании в Кабуле, а также в столице Катара Дохе.

Во время переговоров британцы хотели добиться от "Талибана" гарантий того, что Афганистан не будет использован в качестве базы для террористических атак на западные страны.

"Это то, о чем мы всегда больше всего беспокоились. Это красная линия для борьбы с ними - любые признаки планирования атаки", - сообщил изданию информированный источник.

Кроме того, переговоры с членами "Талибана" провел специальный представитель премьер-министра Великобритании по Афганистану и руководитель Объединенного разведывательного комитета Британии Саймон Гасс.

Напомним, что Индия провела первые официальные переговоры с представителями Талибана.

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Талибан Великобритания
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