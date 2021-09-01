Представники британської розвідки провели переговори з талібами , - The Telegraph

Представники британської служби зовнішньої розвідки МІ-6 провели переговори з бойовиками радикального руху "Талібан". Вони хотіли отримати гарантії того, що Афганістан не стане майданчиком для терористів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання The Telegraph .

Відзначається, що протягом двох тижнів високопоставлені співробітники британської розвідки проводили переговори з талібами в посольстві Великої Британії в Кабулі, а також у столиці Катару Досі.

Під час переговорів британці хотіли домогтися від "Талібану" гарантій того, що Афганістан не буде використаний в якості бази для терористичних атак на країни Заходу.

"Це те, про що ми завжди найбільше турбувалися. Це червона лінія для боротьби з ними - будь-які ознаки планування атаки", - повідомило виданню інформоване джерело.

Крім того, переговори з членами "Талібану" провів спеціальний представник прем'єр-міністра Великої Британії по Афганістану і керівник Об'єднаного розвідувального комітету Британії Саймон Гасс.