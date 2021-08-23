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Представитель ЕС критикует законопроект о локализации госзакупок

Автор: Милан Лелич, Юрий Дощатов, Анастасия Рокитна

Представитель ЕС критикует законопроект о локализации госзакупок. Законопроект не соответствует требованиям Всемирной торговой организации.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Проект не соответствует требованиям Всемирной торговой организации, в частности Agreement on Government Procurement (Соглашение о госзакупках), и Соглашению об ассоциации.

"Если проект будет принят в таком виде, то это будет нарушением Соглашения и может привести к новым торговым спорам", - заявил он.

По его словам, это будет противоречить целям Украины лучше интегрироваться в цепочки поставок Евросоюза.

Отметим, Министерство экономики предлагает добавить в систему Prozorro критерий "локализация" для товаров, имеющих не менее 35% украинских компонентов. Такой товар получает неценовой часть оценку в размере 30% от общей.

Комитет экономического развития поддержал законопроект о локализации и рекомендовал Верховной Раде принять его во втором чтении.

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Евросоюзгосзакупки