Представитель Афганистана отказался выступать на Генассамблее ООН. Постоянный представитель Афганистана при ООН Гулам Исаксай, назначенный предыдущим правительством, по графику должен был выступить в понедельник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

Однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, его выступление было отменено.

"Это не меняет того факта, что представителем Афганистана остается именно он", - уточнил Дюжаррик.

Постпред Афганистана намеревался выступить на Генассамблее с критикой талибов.

"Мы получили информацию о том, что государство-член (Афганистан) отказалось от участия в общих дебатах, которые были запланированы", - сообщила пресс-секретарь председателя Генассамблеи Моника Грейли.