ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН

Новость на русском →
США, Вівторок 28 вересня 2021 07:25
Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН Фото: представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Представник Афганістану відмовився виступати на Генасамблеї ООН. Постійний представник Афганістану при ООН Гулам Ісаксай, призначений попереднім урядом, за графіком повинен був виступити в понеділок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Однак, як повідомив журналістам прес-секретар генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, його виступ було скасовано.

"Це не змінює того факту, що представником Афганістану залишається саме він", - уточнив Дюжаррік.

Постпред Афганістану мав намір виступити на Генасамблеї з критикою талібів.

"Ми отримали інформацію про те, що держава-член (Афганістан) відмовилася від участі в загальних дебатах, які були заплановані", - повідомила прес-секретар голови Генасамблеї Моніка Грейлі.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Афганистан Генассамблея
NEWS
Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: це удар по Україні, ми будемо відповідати
Кулеба про газовий контракт Угорщини та РФ: це удар по Україні, ми будемо відповідати
DAILY
Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Битва за реформу. Чим закінчиться конфлікт Зеленського і судової влади