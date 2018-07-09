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Что предсказывают звезды на 9 июля: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        09.07.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 9 июля 2018 года (pixabay.com/jill111)
Фото: Гороскоп на 9 июля 2018 года (pixabay.com/jill111)

Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 9 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Овен

Если вы не хотите излишнего внимания к своей персоне, старайтесь уйти в тень. Но не слишком далеко: есть перспектива заманчивого знакомства.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Телец

Ваша чрезмерная настойчивость может сыграть с вами злую шутку. Рискуете нарваться на обидную критику в свой адрес.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Близнецы

Ваш внутренний голос вас не подведет сегодня. Правильное решение будет приниматься импульсивно. Не ешьте и не пейте холодного.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Рак

Намечаются серьезные семейные проблемы, причем из-за ерунды. Не время проявлять характер. Прогулка на природе хорошо успокоит нервы.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Лев

Сегодня наблюдается некоторый упадок сил и перепады настроения. Желательно уделить внимание здоровью и пополнить рацион витаминами.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Дева

Сегодня велик риск потерять или забыть что-то ценное. Желательно отложить на потом те дела, которые не получилось сразу решить.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Весы

Прежде чем принять важное решение, еще раз взвесьте все "за" и "против". Вечер хорошо повести в кругу семьи и близких друзей.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Скорпион

День благоприятно посвятить восстановлению старых дружеских контактов. Не дайте эмоциям одержать верх над вашим разумом.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Стрелец

Звезды советуют избегать конфликтных людей и участия в спорах. Соберите компанию друзей и отправляйтесь на природу – это лучший вариант выходного дня.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Козерог

Вас ожидает неожиданная прибыль: возможно, стоит купить лотерейный билет. В любовной сфере намечаются приятные перемены.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Водолей

Сегодня не стоит пытаться решить одновременно несколько вопросов. Лучше посвятить день наведению порядка или началу ремонта.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 9 июля: Рыбы

Действия ваших друзей могут попутать вам планы. Но стоит согласиться на их авантюрные предложения. Вы останетесь довольны.

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Теги: гороскоп
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