Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Что предсказывают звезды на 8 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        08.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 8 июня 2018 года (pixabay.com/congerdesign)
Фото: Гороскоп на 8 июня 2018 года (pixabay.com/congerdesign)

Гороскоп на сегодня, 8 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 8 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Овен

Сегодня старайтесь воздержаться от дальних поездок. Желательно критично относиться к полученной информации. Не исключен обман.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Телец

Если вы любите сюрпризы, то этот день вас порадует. Посвятите время своему внешнему виду и презентабельности. Сегодня важно произвести впечатление.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Близнецы

Если вы не находите выхода из проблемной ситуации, обратитесь за помощью к близкому другу. Помните, что долг платежом красен, желательно вовремя.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Рак

Сегодня вас ждет приятная встреча с человеком из далекого прошлого. Вам есть о чем поговорить и даже распланировать свое будущее.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Лев

Пусть вас не пугают разногласия с родственниками. Сегодня каждый останется при своем мнении. Дети и животные не пострадают, а это главное.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Дева

Сегодняшнее общение будет плодотворным и подтолкнет вас к нестандартной реализации намеченных планов. Уделите внимание позвоночнику.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Весы

Вам необходим отдых, а лучше долгосрочный отпуск. Чтобы восстановить силы, отправляйтесь поближе к воде, желательно вместе с семьей.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Скорпион

К вам обратятся близкие родственники за советом и помощью. Постарайтесь поддержать их. На работе заметно оживление и новые проекты.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Стрелец

Вам стоит более внимательно присмотреться к поведению окружающих людей. Вполне возможно, что против вас готовится заговор или интрига.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Козерог

Вам пойдут на пользу новые впечатления, путешествия, знакомства. Уже давно пора сменить обстановку. Начните с чистого листа.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Водолей

Сегодня вы рискуете погрязнуть в мелочах и не увидеть главного. Не упустите свой шанс повышения по карьерной лестнице.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 8 июня: Рыбы

Вам пригодится умение разбираться в психологии людей. Проявив настойчивость, вы без особого труда получите желаемый результат.

Что предсказывают звезды на 7 июня: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
Смерть Леонида Кантера: режиссер записал самоубийство на видео
"ФСБ читает переписки в Facebook": Бабченко сделал громкое заявление
"Устраивать травлю": Снежана Егорова расценивает скандальный опрос, как призыв к ее убийству
"Готов к смерти": Сенцов хочет отказаться от принудительного кормления
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь