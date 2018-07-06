Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Что предсказывают звезды на 6 июля: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        06.07.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 6 июля 2018 года (pixabay.com/Angela_Yuriko_Smith)
Фото: Гороскоп на 6 июля 2018 года (pixabay.com/Angela_Yuriko_Smith)

Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 6 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Овен

Сегодня день признания собственных ошибок. Снимите с себя груз ответственности, и вы сразу же почувствуете облегчение. 

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Телец

Предстоящая деловая встреча вскоре принесет ощутимую прибыль. Сегодня желательно раздать старые долги и выполнить обещания.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Близнецы

Прислушивайтесь к подсказкам окружающих, они станут главным подспорьем в решении ваших проблем. Благоприятны дальние поездки.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Рак

Для вас сегодня открываются новые перспективы во многих сферах. Особенно день хорош для развития личных отношений. 

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Лев

Сегодня вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство семьи и коллег – явление временное, а потому не заморачивайтесь.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Дева

Сегодня хороший день для новых начинаний. Помощь близкого друга позволит вам разрешить возникшие проблемы.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Весы

День богат разноплановыми встречами, новыми людьми, полезными знакомствами и впечатлениями. Скучать сегодня не придется.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Скорпион

Сегодня вы получите справедливую критику в свой адрес. Не стоит принимать поспешных решений, а выводы сделайте позже.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Стрелец

Из-за собственной невнимательности вы рискуете переделывать по нескольку раз одну и ту же кропотливую работу. Вам необходим отдых.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Козерог

Сегодня вы чрезмерно доверчивы, а потому вас легко обмануть. Поездки будут благоприятными и поднимут настроение.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Водолей

Вам важно эффектно и стильно выглядеть, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров. Вечер располагает к творчеству.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Рыбы

Сегодняшний день стоит посвятить планам на ближайшее будущее, пока у вас есть время. Задуманное исполнится.

Что предсказывают звезды на 5 июля: гороскоп на сегодня Что предсказывают звезды на 4 июля: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
День Национальной полиции Украины: как в Киеве прошли торжества (фоторепортаж)
"Становились на колени": в посольстве США к Герою Украины Игорю Гордийчуку выстроилась очередь
Стала известна причина смерти известного юмориста и звезды КВН
"Нет там на что смотреть": Маркевич раскритиковал сборную России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь