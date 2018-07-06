Что предсказывают звезды на 6 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 6 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 6 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Овен

Сегодня день признания собственных ошибок. Снимите с себя груз ответственности, и вы сразу же почувствуете облегчение.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Телец

Предстоящая деловая встреча вскоре принесет ощутимую прибыль. Сегодня желательно раздать старые долги и выполнить обещания.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Близнецы

Прислушивайтесь к подсказкам окружающих, они станут главным подспорьем в решении ваших проблем. Благоприятны дальние поездки.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Рак

Для вас сегодня открываются новые перспективы во многих сферах. Особенно день хорош для развития личных отношений.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Лев

Сегодня вам придется отстаивать свои интересы. Недовольство семьи и коллег – явление временное, а потому не заморачивайтесь.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Дева

Сегодня хороший день для новых начинаний. Помощь близкого друга позволит вам разрешить возникшие проблемы.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Весы

День богат разноплановыми встречами, новыми людьми, полезными знакомствами и впечатлениями. Скучать сегодня не придется.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Скорпион

Сегодня вы получите справедливую критику в свой адрес. Не стоит принимать поспешных решений, а выводы сделайте позже.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Стрелец

Из-за собственной невнимательности вы рискуете переделывать по нескольку раз одну и ту же кропотливую работу. Вам необходим отдых.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Козерог

Сегодня вы чрезмерно доверчивы, а потому вас легко обмануть. Поездки будут благоприятными и поднимут настроение.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Водолей

Вам важно эффектно и стильно выглядеть, чтобы произвести приятное впечатление на партнеров. Вечер располагает к творчеству.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 6 июля: Рыбы

Сегодняшний день стоит посвятить планам на ближайшее будущее, пока у вас есть время. Задуманное исполнится.