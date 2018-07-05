Что предсказывают звезды на 5 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 5 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 5 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Овен

Сегодня любые финансовые вопросы будут решаться не в вашу пользу. Возможно, вас попросят вернуть старые долги.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Телец

Ваш статус в обществе заметно укрепится. Новые партнерские связи принесут выгоду. Не стоит поддаваться ревности по любому поводу.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Близнецы

Сегодня могут выйти наружу ваши старые проколы в работе. А вот в любовной сфере ожидается новизна отношений.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Рак

Будьте готовы к неожиданной встрече с человеком, с которым у вас давно не было связи. Подходящее время для начала диеты.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Лев

Сегодня лучше избегать авантюрных проектов. Не стоит делиться с окружающими своими планами. Их не оценят по достоинству.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Дева

Вам предстоит преодолеть препятствия на пути к своей цели. Будьте осмотрительны с недоброжелателями и остерегайтесь их зависти.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Весы

Сегодня не лучший день для подписания документов и заключения договоров. Вам поможет совет более опытного специалиста.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Скорпион

Форс-мажор изменит ваши планы. Если вы сомневаетесь в искренности партнера, лучше не соглашайтесь на его предложение.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Стрелец

Важно поверить в свои силы, и тогда вы справитесь с запланированной на сегодня работой. Страх – не лучший спутник для вас.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Козерог

Обсудите с друзьями свои идеи. Вместе вы найдете оригинальное решение. Займитесь профилактикой простуды.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Водолей

Проявите лидерские качества, это поможет разрешить конфликтную ситуацию в коллективе. Порадуйте партнера своим вниманием.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 5 июля: Рыбы

Сегодня будьте внимательны в дороге и не садитесь за руль. Не раскрывайте свои планы, чтобы не потерпеть поражения.