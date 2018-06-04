Что предсказывают звезды на 4 июня: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 4 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака, для кого день будет удачным, чего стоит опасаться, на что следует обратить внимание в понедельник.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Овен

В вашем окружении появился недоброжелатель, будьте бдительны. Не стоит злоупотреблять острой и жирной пищей.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Телец

Старайтесь отказаться от общения с конфликтными людьми. Если вы правильно расставите приоритеты, у вас возможен карьерный рост.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Близнецы

Финансовый вопрос удастся решить при помощи единомышленников. Совместными усилиями ваше дело сдвинется с мертвой точки.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Рак

Сегодня не стоит доверять коллегам, лучше прислушиваться к собственной интуиции. Велик риск травм, берегите конечности.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Лев

Ваши родственники могут принести вам хлопоты, так что планы на день придется потеснить. Не ешьте и не пейте много холодного.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Дева

От вашей скорости реакции и расторопности напрямую зависит прибыль сегодняшнего дня. Старайтесь избегать шумных мест.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Весы

Старайтесь следить за ценными вещами, велика вероятность кражи. Не стоит рассчитывать на помощь окружающих, действуйте самостоятельно.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Скорпион

Важное для вас решение проблемы лежит на поверхности. Сумейте его рассмотреть. День предполагает серьезные траты.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Стрелец

Сегодняшняя рутина может сильно вас утомить. Старайтесь чаще переключать внимание с работы на отдых. Побалуйте себя сладким.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Козерог

Сегодня вам предложат необычную сделку. Старайтесь взвесить риски и не упускайте свой шанс. Вечером вас ждет сюрприз.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Водолей

Вам не удастся избежать столкновений, а потому ищите компромиссы. Звезды советуют принять успокаивающую ванну.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июня: Рыбы

Сегодня вас ждут хорошие новости издалека. От вашего умения красиво говорить и убеждать будет зависеть прибыльность начатого дела.