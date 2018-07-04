Что предсказывают звезды на 4 июля: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 4 июля 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Овен

Несмотря на занятость, постарайтесь сегодня отдохнуть, особенно – эмоционально. Не стоит оставлять без присмотра ценные вещи.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Телец

Сегодня день, когда все дается легко и без особого напряга, и вы вскоре сможете пожинать достойные плоды своих трудов.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Близнецы

Ожидается эмоционально напряженный день. Старайтесь спроецировать свою энергию в мирное русло. В спорте вы можете стать победителем.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Рак

Сегодня решением организационных вопросов лучше заниматься коллективно, а не в одиночку. Не тратьте попусту время.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Лев

Велика вероятность поломки бытовой техники. Вам придется рассчитывать на собственные силы, а не ждать помощи со стороны.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Дева

Старайтесь не совершать необдуманных поступков, чтобы вскоре не пожалеть об этом. Вечером побудьте на природе.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Весы

Постарайтесь сегодня расслабить мозги и не заниматься умственной работой. А вот физический труд как раз пойдет вам на пользу.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Скорпион

Сегодня ожидаются приятные новости от старых знакомых, которые вас порадуют. Хорошее время, чтобы избавиться от вредных привычек.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Стрелец

У вас возможно получение неожиданной прибыли или кто-то вернет старый долг. Свои планы лучше держать в секрете от посторонних.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Козерог

Самое благоприятное занятие сегодня – это планирование бизнеса. Соберите компанию единомышленников и обсудите перспективы.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,4 июля: Водолей

Старайтесь освободиться от ненужной информации. Бег или физические упражнения вернут вашему телу тонус и бодрость духа.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 4 июля: Рыбы

Сегодня звезды советуют избегать общения с шумной компанией. Вы рискуете быстро устать. Придумайте романтический сценарий на вечер.