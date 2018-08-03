Что предсказывают звезды на 3 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/Larisa-K)

Читайте гороскоп на сегодня, 3 августа, для каждого знака зодиака на Styler

Гороскоп на 3 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Если вы не сможете подстроиться под ритм сегодняшнего дня, то в результате получите разочарование и конфликт с начальством и коллегами.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Телец

Сегодня – день воплощения задуманного. Вы способны прийти на помощь, люди это оценят и вскоре отплатят вам сторицей.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Близнецы

Легкий и бесконфликтный день, когда общий язык с окружающими устанавливается сам собой. Вас понимают буквально с полуслова, а это приятно.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Рак

Сегодня вам понадобятся силы для новых начинаний. Можете не оглядываться на коллектив, люди не угонятся за вашим рвением и завидным энтузиазмом.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Лев

Вам придется серьезно побороться с конкурентами за место под солнцем. Но если вы не чувствуете в себе сил, проще временно залечь на дно.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Дева

Сегодня вы с легкостью справитесь с навалившимися проблемами. Берегитесь открытого солнца, иначе не избежать головных болей.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Весы

Звезды советуют вам пересмотреть свои жизненные приоритеты, и тогда высвободится необходимая энергия на решение текущих задач.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Скорпион

Постарайтесь работать сообща с коллективом. Ваша пищеварительная система грозит дать сбой, уделите себе внимание и время.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Стрелец

Ожидается разноплановый день, когда возможны взлеты и падения. Не стоит слишком радоваться прибыли, т.к. она тут же уйдет на долги.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Козерог

Звезды рекомендуют поберечь нервы и не ввязываться в сомнительные авантюры. Своя надежная и проверенная синица ближе упорхнувшего журавля.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Водолей

Если в коллективе назревает скандал, постарайтесь не участвовать в нем, а переждать в сторонке. Так вы сможете оказать помощь пострадавшим.

Гороскоп на сегодня, 3 августа: Рыбы

Удачный день, когда дебет сошелся с кредитом, и еще немножко осталось в заначке. На любовном фронте также все хорошо и умиротворенно.