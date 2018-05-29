Что предсказывают звезды на 29 мая: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 29 мая 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака, для кого день будет удачным, чего стоит опасаться, на что следует обратить внимание во вторник.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Овен

Сегодня звезды не советуют ввязываться в авантюры, также не стоит составлять планы, делать крупные приобретения. Благоприятны занятия гимнастикой, прогулки на свежем воздухе.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Телец

Не стоит вмешиваться в конфликты, или пытаться их разрешить. Дело может сложиться таким образом, что вас самих могут назвать виновным в произошедшем. Участие в акциях, лотереях может быть удачным в этот день.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Близнецы

Сегодня судьба вам улыбнется, все задачи будут решаться легко, вы с уверенностью будете идти к достижению своих целей. Вечер проведите с друзьями.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Рак

Удачный день, чтобы подумать о планах на будущее и сделать первые шаги в карьерном продвижении. Уделите вниманиие своему здоровью, избегайте жирной и тяжелой пищи.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Лев

Благоприятный день для важных дел и встреч. Вы можете получить поддержку от коллег и начальства для реализации своих идей. Вечером стоит посвятить время домашним хлопотам.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Дева

Девам сегодня стоит расчитывать только на себя и воспринимать все советы с долей критики. На работе возможно получение вознаграждения. Могут появиться новые источники дохода.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Весы

Внимательно отнеситесь к решению финансовых вопросов сегодня. Вам предстоит большой объем работы, поэтому нужно сконцентрировать свое внимание на самом важном.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Скорпион

Не переутомляйтесь и правильно распределите свое время, выделив несколько часов на отдых. Желательно устроить прогулку на природе. Возможно обострение хронических недугов, поэтому займитесь профилактикой здоровья.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Стрелец

Сегодня не стоит хвататься за все подряд. Выберите только одну самую важную задачу, и тогда в ее решении вы сможете добиться серьезного успеха. Благоприятный день для реализации творческих задумок.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Козерог

Звезды предсказывают, что сегодня Козероги будут находится в центре внимания. Стоит уделить внимание внешнему виду, чтобы быть на высоте. Благоприятный день для новых знакомств.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Водолей

Вам предстоят большие умственные нагрузки. Чтобы избежать переутомления, устраивайте себе короткие перерывы в течение дня. Обратите внимание на свое питание.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Рыбы

Рыб ожидают успехи на любовном фронте. Мужчины будут покорять женщин-рыб своей щедростью. Будьте внимательны к окружающим и не позволяйте им присвоить плоды ваших трудов.