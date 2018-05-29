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Что предсказывают звезды на 29 мая: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        29.05.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 29 мая 2018 года (pixabay.com/TheVirtualDenise )
Фото: Гороскоп на 29 мая 2018 года (pixabay.com/TheVirtualDenise )

Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 29 мая 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака, для кого день будет удачным, чего стоит опасаться, на что следует обратить внимание во вторник. 

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Овен

Сегодня звезды не советуют ввязываться в авантюры, также не стоит составлять планы, делать крупные приобретения. Благоприятны занятия гимнастикой, прогулки на свежем воздухе.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Телец

Не стоит вмешиваться в конфликты, или пытаться их разрешить. Дело может сложиться таким образом, что вас самих могут назвать виновным в произошедшем. Участие в акциях, лотереях может быть удачным в этот день.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Близнецы

Сегодня судьба вам улыбнется, все задачи будут решаться легко, вы с уверенностью будете идти к достижению своих целей. Вечер проведите с друзьями.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Рак

Удачный день, чтобы  подумать о планах на будущее и сделать первые шаги в карьерном продвижении. Уделите вниманиие своему здоровью, избегайте жирной и тяжелой пищи.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Лев

Благоприятный день для важных дел и встреч. Вы можете получить поддержку от коллег и начальства для реализации своих идей. Вечером стоит посвятить время домашним хлопотам.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Дева

Девам сегодня стоит расчитывать только на себя и воспринимать все советы с долей критики. На работе возможно получение вознаграждения. Могут появиться новые источники дохода.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Весы

Внимательно  отнеситесь к решению финансовых вопросов сегодня. Вам предстоит большой объем работы, поэтому нужно сконцентрировать свое внимание на самом важном.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Скорпион

Не переутомляйтесь и правильно распределите свое время, выделив несколько часов на отдых. Желательно устроить прогулку на природе. Возможно обострение хронических недугов, поэтому займитесь профилактикой здоровья.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Стрелец

Сегодня не стоит хвататься за все подряд. Выберите только одну самую важную задачу, и тогда в ее решении вы сможете добиться серьезного успеха. Благоприятный день для реализации творческих задумок.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Козерог

Звезды предсказывают, что сегодня Козероги будут находится в центре внимания. Стоит уделить внимание внешнему виду, чтобы быть на высоте. Благоприятный день для новых знакомств.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Водолей

Вам предстоят большие умственные нагрузки. Чтобы избежать переутомления, устраивайте себе короткие перерывы в течение дня. Обратите внимание на свое питание.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 мая: Рыбы

Рыб ожидают успехи на любовном фронте. Мужчины будут покорять женщин-рыб своей щедростью. Будьте внимательны к окружающим и не позволяйте им присвоить плоды ваших трудов.

Что предсказывают звезды на 21 мая: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
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