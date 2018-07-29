Что предсказывают звезды на 29 июля: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay_com_Hans)

Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 29 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Овен

Используйте сегодняшний день для внесения новых ноток в окружающее вас пространство. Постарайтесь добавить больше ярких красок.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Телец

Сегодня можете рассчитывать на финансовое поступление. Не проморгайте интересное знакомство, которое вскоре перерастет в дружбу.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Близнецы

Посвятите себя всецело семье. От общения в теплой домашней обстановке выиграют все, и заряда позитива вам хватит на всю следующую неделю.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Рак

С вами давно хочет встретиться интересная особа, с которой у вас есть что-то общее. Вам есть что вспомнить и обсудить в планах.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Лев

День опасен травмами, а потому важно поберечь позвоночник. Также вам полезно посидеть на оздоровительной щадящей диете.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Дева

Не пугайтесь, если кому-то удастся вытащить на свет божий ваши старые секреты. Сейчас не время впадать в пессимизм. Лучше дать отпор обидчикам.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Весы

Старайтесь сегодня ни с кем не конфликтовать, и тогда вы легко разрешите возникшее недоразумение. Подходящий день для начала важных дел.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Скорпион

Избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете пространство для свежих мыслей и полезных действий. И заодно обрадуете кого-то находками.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Стрелец

Ваша рассеянность может спровоцировать неприятности в семье или на дороге. Отложите важные начинания на более благоприятный период.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Козерог

Старайтесь не конфликтовать с людьми, сегодняшние обиды помнятся долго. Звезды советуют вам продумать подарки для родных.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Водолей

Сегодня благоприятно путешествовать. У вас хватит энергии на покорение вершин и освоение новых маршрутов выходного дня.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 29 июля: Рыбы

Хорошенько подумайте, прежде чем что-то сказать. Ваша неосторожная фраза может задеть близкого человека. Не злоупотребляйте алкоголем.