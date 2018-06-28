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Что предсказывают звезды на 28 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        28.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 28 июня 2018 года (pixabay.com/felix_w)
Фото: Гороскоп на 28 июня 2018 года (pixabay.com/felix_w)

Гороскоп на сегодня, 28 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 28 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Овен

Старайтесь не общаться сегодня с людьми, которые негативно настроены. Вы можете испытать слабость. Ждите поддержку от любимого человека.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Телец

Настройтесь на волну позитива и не предпринимайте никаких действий. Если возникнет проблемная ситуация, она разрешится сама собой.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Близнецы

Сегодня возможны неприятности в делах. Постарайтесь закончить начатые дела и раздать долги. Романтический ужин поднимет вам настроение.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Рак

Утром проблемы родственников изменят ваши планы. Окажите помощь тем, кто вас об этом просит. Благоприятный день для любых начинаний.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Лев

Используйте сегодняшний день для поиска нового имиджа. У вас со спутником жизни ожидаются размолвки, не давайте повода для ревности.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Дева

День благоприятен для творчества. Решение вашей проблемы лежит на поверхности. Рискуете подхватить ангину.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Весы

Будьте готовы к сложному разговору с партнерами, если хотите отстоять финансовые интересы. Полезно сделать профилактику от простуды.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Скорпион

Звезды советуют обдумать полученную информацию. Это натолкнет на разгадку старой тайны. Общение с животными поможет вам расслабиться.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Стрелец

Старайтесь все делать сообща, а не в одиночку. Возьмите на себя обязанности главы семьи, хотя бы временно. Не переутомляйтесь физически.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Козерог

Задумайтесь над ситуацией, в которой вы были неправы. В личной жизни возможны проблемы, важно не накалять обстановку.

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Водолей

Вы получите интересное предложение. Не попадитесь в руки мошенников, которые охотятся за вашими ценными вещами. 

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июня: Рыбы

Сегодня хорошо отправиться в путешествие, вы получите массу впечатлений от новых мест. Берегите руки и ноги от травм.

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Теги: гороскоп
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