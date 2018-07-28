Что предсказывают звезды на 28 июля: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay_com_Alexas_Fotos)

Гороскоп на сегодня, 28 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 28 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Овен

Постарайтесь найти время для своей внешности. Ваше полное обновление сегодня способно привлечь внимание противоположного пола.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Телец

Не расстраивайтесь, если у вас сегодня все будет валиться из рук. Звезды рекомендуют набраться терпения и переждать этот период.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Близнецы

Ваши сегодняшние приобретения окажутся в масть и еще долго прослужат с пользой для всей семьи. Поберегите желудок.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Рак

Подходящее время для долгосрочных планов как в бизнесе, так и в семье. Если у вас появились лишние средства, вложите их в дело.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Лев

Постарайтесь сегодня начать обновление жилья или ремонт. Этот день вообще удачен для начинаний. Смена интерьера вас порадует.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Дева

Важно не поддаваться на провокации. Если чувствуете напряжение, включите свое чувство юмора. Ждите сюрпризов от любимого человека.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Весы

Постарайтесь отвлечься от своих ежедневных проблем и посвятить день ничегонеделанию. Иногда лениться полезно для здоровья.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Скорпион

Если вы сегодня начнете борьбу со своими вредными привычками, то вскоре обязательно выйдете победителем. Важно держать себя в руках.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Стрелец

Не отказывайте в помощи, если вас попросят об одолжении. Ваша сегодняшняя щедрость в скором будущем вернется к вам сторицей.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Козерог

Сегодня на вас обрушится домашняя работа и бытовые хлопоты. Привлекайте друзей к решению своих проблем, сообща вы сдвинете дело с мертвой точки.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Водолей

Отложите на потом решение текущих хозяйственных вопросов. Полноценный отдых подарит прилив сил, и вы свернете холмы и горы.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 28 июля: Рыбы

Прислушайтесь к потребностям вашей второй половинки. Организуйте если не звезду с неба, то хотя бы тортик из кондитерского магазина.