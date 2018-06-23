Что предсказывают звезды на 23 июня: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 23 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Овен

Не стоит ничего требовать и давить на окружающих. Вы сможете добиться желаемого, если проявите мягкость и доброту. Люди отзывчивы.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Телец

Сегодняшние конфликты легко решаются благодаря помощи ваших союзников. Старайтесь не рисковать своей репутацией. Она достаточно высока.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Близнецы

Эффективный день для планирования дальнейших успешных действий. Обсудите свои желания с семьей – вместе легче принимать важные решения.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Рак

Сегодня лучше избегать общения с людьми, провоцирующими конфликты. У вас не хватит внутренней силы и аргументов, чтобы выстоять в борьбе.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Лев

Взвешивайте свои поступки, т.к. велик риск недооценить сложившуюся ситуацию. Берегитесь укусов насекомых, возможна аллергическая реакция.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Дева

Семейные проблемы могут отвлечь вас от запланированных на сегодня мероприятий. От вашего решения зависит бюджет семьи на ближайшее время.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Весы

Сегодня вам лучше ни с кем не обсуждать возникшие трудности, так будет легче избежать ненужных сплетен. Не ешьте много сладкого.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Скорпион

Сегодня желательно сделать все хозяйственные дела и не оставлять ничего на потом. Призовите себе на помощь семью и проявите настойчивость.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Стрелец

Ваши планы сегодня нарушат непредвиденные обстоятельства. Проще отпустить ситуацию и переждать. Воздержись от крепких напитков.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Козерог

В решении важных финансовых вопросов прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Старайтесь не нагружать позвоночник, есть риск травм.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Водолей

Не впадайте в панику, если услышите критику в свой адрес. Людям со стороны виднее, возможно вам следует изменить свою линию поведения.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 23 июня: Рыбы

Полноценно отдохнуть у вас получится, только если отключить телефон и на время забыть про соцсети. Благоприятно провести время на природе.