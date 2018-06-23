Что предсказывают звезды на 23 июня: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler
Гороскоп на 23 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что советуют обратить внимание звезды, кому следует быть внимательным сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.
Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)
Не стоит ничего требовать и давить на окружающих. Вы сможете добиться желаемого, если проявите мягкость и доброту. Люди отзывчивы.
Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)
Сегодняшние конфликты легко решаются благодаря помощи ваших союзников. Старайтесь не рисковать своей репутацией. Она достаточно высока.
Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)
Эффективный день для планирования дальнейших успешных действий. Обсудите свои желания с семьей – вместе легче принимать важные решения.
Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)
Сегодня лучше избегать общения с людьми, провоцирующими конфликты. У вас не хватит внутренней силы и аргументов, чтобы выстоять в борьбе.
Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)
Взвешивайте свои поступки, т.к. велик риск недооценить сложившуюся ситуацию. Берегитесь укусов насекомых, возможна аллергическая реакция.
Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)
Семейные проблемы могут отвлечь вас от запланированных на сегодня мероприятий. От вашего решения зависит бюджет семьи на ближайшее время.
Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)
Сегодня вам лучше ни с кем не обсуждать возникшие трудности, так будет легче избежать ненужных сплетен. Не ешьте много сладкого.
Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)
Сегодня желательно сделать все хозяйственные дела и не оставлять ничего на потом. Призовите себе на помощь семью и проявите настойчивость.
Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)
Ваши планы сегодня нарушат непредвиденные обстоятельства. Проще отпустить ситуацию и переждать. Воздержись от крепких напитков.
Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)
В решении важных финансовых вопросов прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Старайтесь не нагружать позвоночник, есть риск травм.
Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)
Не впадайте в панику, если услышите критику в свой адрес. Людям со стороны виднее, возможно вам следует изменить свою линию поведения.
Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)
Полноценно отдохнуть у вас получится, только если отключить телефон и на время забыть про соцсети. Благоприятно провести время на природе.