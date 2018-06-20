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Что предсказывают звезды на 20 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        20.06.2018 - 06:00

Гороскоп на сегодня, 20 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 20 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что звезды советуют обратить внимание,  кому следует поберечь здоровье сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Овен

День принесет много хлопот, но не все они будут неприятными. Вам придется попотеть, чтобы получить достойное вознаграждение.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Телец

День подходит для поездок и переговоров с иностранными партнерами. Старайтесь избегать интенсивных физических нагрузок.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Близнецы

Желательно заранее подготовиться к важному разговору, тогда он пройдет в вашу пользу. Прислушивайтесь к своей интуиции.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Рак

От вашей настойчивости сегодня зависит благоприятный исход дела. Звезды советуют вам изменить свое привычное поведение.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Лев

Сегодня не стоит принимать однозначных решений. Лучше отпустите ситуацию на некоторое время, и она разрешится сама. 

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Дева

Новые люди в вашем окружении могут напрягать и отвлекать от важных дел. Займитесь восстановлением нервной системы.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Весы

Решение финансовых вопросов может надолго затянуться, а потому полезно включить режим экономии. Семья вас поддержит.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Скорпион

Отбросьте в сторону личные амбиции, и тогда вы сможете достигнуть желаемой цели. Не злоупотребляйте жирной и тяжелой пищей.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Стрелец

Старайтесь избегать навязчивых людей, чтобы по наивности не впасть в убытки. Вам будет полезно почитать познавательную литературу.

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Козерог

Хорошее время для начала освоения новых знаний, а также применения опыта на практике. Расслабиться вам поможет прогулка по вечернему городу. 

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Водолей

Сегодня вам будут легко даваться публичные выступления и убеждение оппонентов. День запомнится приятным сюрпризом.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 20 июня: Рыбы

Вас может утомить встреча с дальними родственниками. Для восстановления и релакса примите ванну с успокаивающими травами.

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Теги: гороскоп
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