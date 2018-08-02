Что предсказывают звезды на 2 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/StockSnap)

Читайте гороскоп на сегодня, 2 августа, для каждого знака зодиака на Styler

Гороскоп на 2 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Звезды рекомендуют вам следить за ценными вещами, чтобы избежать потерь. Не подвергайте неоправданному риску свою пищеварительную систему.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Телец

Часто нужное вам решение лежит прямо перед глазами – нужно только его рассмотреть. Готовьтесь к серьезным тратам.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Близнецы

Сегодня будет полезно почаще переключаться с работы на отдых, иначе вам не избежать переутомления. Побалуйте себя вкусненьким.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Рак

Если вы получите заманчивое, но рискованное предложение, не торопитесь отказываться. Постарайтесь взвесить все риски и не упустить шанс.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Лев

Вам не удастся сегодня уйти от открытых столкновений с оппонентами, а потому постарайтесь хотя бы смягчить обоюдные нападки.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Дева

Готовьтесь ловить приятные новости издалека. Ваше красноречие и умение убеждать привлечет новых выгодных партнеров в бизнес.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Весы

Не стоит откровенничать с окружающими, т.к. в вашем окружении появился завистник. Приготовьте сюрприз любимому человеку.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Скорпион

Звезды рекомендуют уходить от общения с конфликтными особами. Вы рискуете потратить силы и время впустую, никому ничего не доказав.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Стрелец

Денежный вопрос сегодня благополучно решается при поддержке ваших единомышленников. Ориентируйтесь на карьерный рост.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Козерог

Сегодня очень хорошо работает ваша интуиция, так что вы не нуждаетесь в посторонних советах. Берегите руки, т.к. есть риск травмы.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Водолей

Кто-то из членов семьи преподнесет вам хлопоты, а потому свои планы об отдыхе придется отложить. Не балуйтесь с холодным, берегите горло.

Гороскоп на сегодня, 2 августа: Рыбы

Постарайтесь сегодня все делать быстро и точно. В этом случае вы успеете поймать удачу за хвост и получить выгодные дивиденды. Избегайте шумных мест.