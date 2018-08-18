Что предсказывают звезды на 18 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/Trandoshan)

Читайте гороскоп на сегодня, 18 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 18 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Сегодня вы ощутите романтический интерес к своей персоне. Обходите стороной тех людей, которые предлагают быстрые деньги.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Телец

День принесет вам приятные новости. Подходящее время, чтобы навести порядок в доме, выбросить хлам и починить сломанные вещи.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Близнецы

Сегодня не стоит никому доверять ответственную домашнюю работу, иначе лишитесь любимой чашки или в мусор случайно отправится важный документ.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Рак

Все пережитые за рабочую неделю стрессы будут вознаграждены сегодня интересным знакомством или романтическим вечером тет-а-тет.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Лев

Чтобы решить хозяйственные проблемы, обратитесь за помощью к друзьям. Остерегайтесь мошенников, халтуры и подделок.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Дева

Если у вас попросят совета, вспомните собственный жизненный опыт и поделитесь им. Звезды не рекомендуют впустую тратить время.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Весы

Не хватайтесь за несколько дел одновременно. Иначе в результате вы ничего не доведете до конца, но совершенно выбьетесь из сил.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Скорпион

Звезды обещают вам успех у противоположного пола и в обществе в целом. А вот от плохого настроения поможет избавиться отдых на воде.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Стрелец

День хорош для любых начинаний. Откройте в себе спящие таланты и разбудите давние амбиции. Будьте осторожны за рулем.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Козерог

Сегодня на поверхность выйдут ваши потаенные страхи. Не пытайтесь утопить их в алкоголе. Лучше просто переждать этот период.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Водолей

День подходит для творческой работы и составления далеко идущих планов. А вечером вас ожидает приятный сюрприз.

Гороскоп на сегодня, 18 августа: Рыбы

Ваше повышенное внимание к друзьям может вызвать недовольство и даже ревность со стороны партнера. Уделяйте больше внимания близким.