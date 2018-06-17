Что предсказывают звезды на 17 июня: гороскоп на сегодня

Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 17 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что звезды советуют обратить внимание, кому следует поберечь здоровье сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Овен

Если вы не хотите нажить себе врагов, не вмешивайтесь в чужие разборки. Лучше посвятить день творчеству – попробуйте нарисовать картину.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Телец

Вам потребуется совет авторитетного человека. Главное – суметь правильно сформулировать свою проблему, и вы получите желаемый результат.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Близнецы

Вы соскучились по интересному общению. А потому день полезно провести в приятном для вас обществе интеллектуалов и ценителей искусства.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Рак

Сегодняшний день хорош для путешествий. Новые впечатления помогут вам открыть широкие перспективы для отдыха и дальнейшего бизнеса.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Лев

Сегодня желательно отказаться от шумных мероприятий и участия в публичных выступлениях. Вам захочется уединенности, прислушайтесь к себе.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Дева

В вашем близком окружении появился завистник. Старайтесь не распространяться о своих ближайших планах, чтобы их никто не нарушил.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Весы

Не отказывайте себе в желании выглядеть на все сто. Подберите модный гардероб и посетите салон красоты. Это значительно поднимет самооценку.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Скорпион

Сегодня не стоит рисковать понапрасну. Вы можете потратить значительно больше сил и денег, чем в результате приобретете пользы.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Стрелец

Старайтесь не переедать сегодня, иначе рискуете свалиться в постель с отравлением или несварением. Вам пойдет на пользу плавание.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Козерог

Сегодня на передний план выйдет ваша обидчивость. Не стоит подпитывать ее плохими воспоминаниями, лучше организуйте активный отдых.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Водолей

День благоприятен для монотонной работы, не требующей особой концентрации внимания. Пусть руки займутся делом, а мозги отдохнут.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Рыбы

Сегодня от вас потребуется мудрость и дальнозоркость. Ваши действия могут иметь далеко идущие последствия. Так что семь раз отмеряйте.