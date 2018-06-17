Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Что предсказывают звезды на 17 июня: гороскоп на сегодня

STYLERLIFE        17.06.2018 - 06:00
Фото: Гороскоп на 17 июня 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)
Фото: Гороскоп на 17 июня 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 17 июня, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 17 июня 2018 года - астрологический прогноз для представителей каждого знака Зодиака. На что звезды советуют обратить внимание,  кому следует поберечь здоровье сегодня, а кого ждет успех во всех начинаниях.

ОвенФото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Овен

Если вы не хотите нажить себе врагов, не вмешивайтесь в чужие разборки. Лучше посвятить день творчеству – попробуйте нарисовать картину.

ТелецФото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Телец

Вам потребуется совет авторитетного человека. Главное – суметь правильно сформулировать свою проблему, и вы получите желаемый результат.

БлизнецыФото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Близнецы

Вы соскучились по интересному общению. А потому день полезно провести в приятном для вас обществе интеллектуалов и ценителей искусства.

РакФото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Рак

Сегодняшний день хорош для путешествий. Новые впечатления помогут вам открыть широкие перспективы для отдыха и дальнейшего бизнеса.

ЛевФото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Лев

Сегодня желательно отказаться от шумных мероприятий и участия в публичных выступлениях. Вам захочется уединенности, прислушайтесь к себе.

ДеваФото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Дева

В вашем близком окружении появился завистник. Старайтесь не распространяться о своих ближайших планах, чтобы их никто не нарушил.

ВесыФото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Весы

Не отказывайте себе в желании выглядеть на все сто. Подберите модный гардероб и посетите салон красоты. Это значительно поднимет самооценку.

СкорпионФото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Скорпион

Сегодня не стоит рисковать понапрасну. Вы можете потратить значительно больше сил и денег, чем в результате приобретете пользы.

СтрелецФото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Стрелец

Старайтесь не переедать сегодня, иначе рискуете свалиться в постель с отравлением или несварением. Вам пойдет на пользу плавание. 

КозерогФото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Козерог

Сегодня на передний план выйдет ваша обидчивость. Не стоит подпитывать ее плохими воспоминаниями, лучше организуйте активный отдых. 

ВодолейФото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Водолей

День благоприятен для монотонной работы, не требующей особой концентрации внимания. Пусть руки займутся делом, а мозги отдохнут.

РыбыФото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июня: Рыбы

Сегодня от вас потребуется мудрость и дальнозоркость. Ваши действия могут иметь далеко идущие последствия. Так что семь раз отмеряйте.

Что предсказывают звезды на 15 июня: гороскоп на сегодня Что предсказывают звезды на 14 июня: гороскоп на сегодня
Теги: гороскоп
Стало известно, кому принадлежит брошенный на трассе Киев-Днепр спорткар
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Прыгайте, бегите, куда сможете": очевидцы рассказали подробности ЧП в аэропорту "Киев" (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь