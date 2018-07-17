Что предсказывают звезды на 17 июля: гороскоп на сегодня

Фото: Гороскоп на 17 июля 2018 года (pixabay.com/astoianow)

Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 17 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Овен

Сегодняшний день подходит для заключения договоров. Также сегодня будет полезно начать оздоровительную диету.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Телец

Можете рассчитывать на выгодное предложение от партнеров. Звезды советуют обратить внимание на внешний вид и поработать над имиджем.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Близнецы

Постарайтесь не идти на поводу у своих желаний, вам хватит силы воли противостоять соблазнам. Вас могут заподозрить в обмане.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Рак

Сегодня у вас ожидается много новых встреч и знакомств. Ваш талант убеждать поможет легко достичь желаемого результата.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Лев

Сегодня вам придется затянуть пояс и умерить свои аппетиты в прямом и переносном смысле. Друзья помогут отвлечься от проблем.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Дева

День подходит для решения финансовых вопросов. Если у вас получится обойти конкурентов, вы сможете получить значительную прибыль.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Весы

Сегодня лучше отложить или перенести важные встречи. Старайтесь никуда не торопиться, т.к. у вас могут возникнуть препятствия в дороге.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Скорпион

День обещает рутину и монотонность. Постарайтесь найти хоть немного времени для отдыха. Не ведитесь на заманчивые авантюры.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Стрелец

Сегодня вам придется выяснять отношения с руководством или коллегами. Будьте готовы отстаивать справедливость ради собственного авторитета.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 17 июля: Козерог

День больше подходит для долгосрочного планирования, чем для усиленной работы. Откажитесь от вредной пищи в своем рационе.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,17 июля: Водолей

Сегодня будет удачной коллективная работа. Ваш энтузиазм вскоре будет вознагражден. Не злоупотребляйте крепкими напитками.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,17 июля: Рыбы

Сегодня от вас потребуется концентрация внимания. И тогда даже монотонная работа будет вам по плечу. Прислушивайтесь к советам извне.