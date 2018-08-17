Что предсказывают звезды на 17 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/GooKingSword)

Читайте гороскоп на сегодня, 17 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 17 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Вам сегодня важно выглядеть на все сто. От внешнего вида будет зависеть ваша внутренняя уверенность и самооценка.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Телец

Риск может быть оправдан, но только не сегодня. Откажитесь от любых авантюр и проведите день в уединении и спокойной обстановке.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Близнецы

Постарайтесь не переедать и поберечь желудок, иначе под вечер есть риск откровенной "мести" с его стороны в виде несварения.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Рак

Вы будете слишком впечатлительны и обидчивы сегодня, а потому старайтесь не обращать внимания на мелкие раздражители от окружающих.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Лев

Сегодня у вас хорошо пойдет монотонная работа, для которой не нужна излишняя концентрация внимания. Мозгам иногда полезно дать отдых.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Дева

Звезды рекомендуют проявить дальнозоркость. Ваши сегодняшние действия в дальнейшем могут иметь серьезные последствия.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Весы

Старайтесь не вмешиваться в чужие дела, особенно если вас об этом не просят. Иначе рискуете нажить себе врагов из числа друзей.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Скорпион

Прислушайтесь к советам авторитетного человека, и тогда вы получите ответ на важный для вас вопрос. Полезно посидеть на диете.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Стрелец

Вы не пожалеете, если найдете время для посещения фестиваля или необычной выставки. Сильные впечатления сохранятся надолго.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Козерог

Период подходит для дальних поездок и путешествий. Новые знакомства пригодятся для развития деловых связей и дальнейшего бизнеса.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Водолей

Старайтесь избегать шумных мероприятий, даже если вас зовут друзья. Ваш организм просит спокойствия, прислушайтесь к нему.

Гороскоп на сегодня, 17 августа: Рыбы

Обратите внимание на возможного недоброжелателя в вашем окружении. Лучше не распространяться о своих планах.