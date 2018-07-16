Что предсказывают звезды на 16 июля: гороскоп на сегодня

Фото: Гороскоп на 16 июля 2018 года (pixabay.com/darkmoon1968)

Гороскоп на сегодня, 16 июля, для всех знаков Зодиака - в материале Styler

Гороскоп на 16 июля 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожным и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Фото: Овен (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Овен

Сегодня возможны разногласия в общении с родней. Лучший вариант выхода из конфликта – поиск компромиссных решений.

Фото: Телец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Телец

Чтобы не переутомляться, старайтесь чаще отвлекаться на гимнастику или легкие перекусы. В любовной сфере наблюдается штиль.

Фото: Близнецы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Близнецы

Сегодня вы способны разрешить споры между друзьями. К вашим советам будут прислушиваться, так что заранее припасите умные мысли.

Фото: Рак (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Рак

Сегодня благоприятны недалекие поездки и командировки. Постарайтесь заранее спланировать расходы, чтобы не пришлось одалживать.

Фото: Лев (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Лев

Звезды предостерегают от возможных ссор с любимым человеком. Следите за своими жестами и высказываниями.

Фото: Дева (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Дева

Постарайтесь поручить кому-нибудь свою тяжелую работу и не напрягайте позвоночник. Избегайте общения с назойливыми людьми.

Фото: Весы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Весы

Ожидается эмоционально насыщенный день, который лучше всего провести с друзьями. Займитесь пополнением своих запасов.

Фото: Скорпион (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Скорпион

День наполнен провокациями со стороны завистников. Готовьтесь к непредвиденным растратам и постарайтесь экономить на мелочах.

Фото: Стрелец (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Стрелец

Сегодня вы будете заняты решением проблем близкого человека. От вас ждут не только денег, но и моральной поддержки. Берегите нервы.

Фото: Козерог (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня, 16 июля: Козерог

Звезды советуют вам избегать большого сосредоточения толпы. Шум и суета могут вас утомить. Вечер релакса в ванной пойдет вам на пользу.

Фото: Водолей (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,16 июля: Водолей

Постарайтесь максимально побыть на природе. Также важно не переедать сегодня. Возможно финансовое поступление.

Фото: Рыбы (pixabay.com/maggyona)

Гороскоп на сегодня,16 июля: Рыбы

Хороший период, чтобы избавиться от ненужных вещей. Освобождая пространство дома и на работе, вы открываетесь для новых идей.