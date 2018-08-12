Что предсказывают звезды на 12 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/ipicgr)

Читайте гороскоп на сегодня, 12 августа, для каждого знака Зодиака на Styler

Гороскоп на 12 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

Не останавливайтесь на полпути в реализации намеченных планов. Вечером благоприятно отдохнуть в тишине и одиночестве за просмотром фильма.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Телец

День будет удачным, не бойтесь рисковать. Возможны финансовые поступления и даже неожиданный выигрыш. Поберегите желудок.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Близнецы

Сегодня успех зависит только от вас самих. Боевой настрой поможет решить все поставленные задачи, а вечер лучше провести в кругу семьи или устроить романтическое свидание.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Рак

Не стоит пытаться вернуть прошлое, лучше сосредоточтесь на сегодняшнем дне и уделите внимание близким. Неожиданная новость привнесет в жизнь яркие краски.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Лев

День пройдет с улыбкой на лице. Главное - не позволять окружающим испортить вам настроение. Не принимайте сказанные посторонними слова всерьез.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Дева

День будет благоприятным для новых знакомств, которые в будущем могут оказаться весьма полезными для вас. Взбодриться помогут физические упражения или проогулка пешком.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Весы

Работа сегодня будет продуктивной, и за усердные труды вы получите приятный сюрприз. Остаток дня стоит посвятить общению с друзьями.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Скорпион

Если вы любите экстрим и адреналин, то сегодня - именно тот день, чтобы испытать острые ощущения. Отправляйтесь на встречу приключениям, но не теряйте бдительности.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Стрелец

События сегодняшнего дня зарядят позитивом и дадут толчок к свершению поставленных целей. Вечером поговорите по душам со своим близким человеком.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Козерог

Посвятите день любимому увлечению, а чтобы родные не обижались устройте вечернюю совместную прогулку. Сегодня не стоит налегать на холодные напитки и мороженое.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Водолей

День подходит для составления планов и наведения порядка как в голове, так и в доме. После домашних хлопот можно побаловать себя любимыми лакомствами.

Гороскоп на сегодня, 12 августа: Рыбы

Сегодня благоприятный день для новых знакомств и начала романтических отношений. Одиноким рыбам звезды советуют отправиться в кино или на прогулку в парк.