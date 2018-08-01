Что предсказывают звезды на 1 августа: гороскоп на сегодня

Читайте гороскоп на сегодня, 1 августа, для каждого знака зодиака на Styler
Гороскоп на 1 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.
Фото и последующие - pixabay.com/maggyona
День подходит для освобождения от ненужного хлама. Звезды советуют избегать провокаций и конфликтов. Полезно почитать классику.
Сегодня ваши устоявшиеся стереотипы могут разрушиться под действием влиятельного лица. Возьмите тайм-аут в споре и пересмотрите свои аргументы.
Будьте осторожны, пользуясь бытовой техникой. Вы вызываете доверие у окружающих, и вам доверят чужую тайну с просьбой совета и помощи.
Ваше умение убеждать привлечет к вам единомышленников. Воспользуйтесь удачным моментом, чтобы укрепить свои позиции лидера.
В ваши сегодняшние планы вмешаются родственники с неотложными вопросами. Постарайтесь никому ничего не обещать, действуйте по ситуации.
Недопонимание с партнером может испортить вам настроение. Не стоит придавать значение критике в свой адрес. Вам будет полезен массаж.
Постарайтесь не принимать однозначных решений и не сжигать мосты. Вполне возможно, что завтра вы передумаете и захотите все переиграть.
Постарайтесь найти время, чтобы провести его в кругу семьи и обсудить ваши творческие и рационализаторские идеи. Родные вас поддержат.
Спуститесь с неба на землю и не выдавайте желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, вам останется лишь согласиться.
Сегодня занятие творчеством пойдет вам на пользу. По мере завершения работы ваше настроение будет расти. А похвала станет достойным итогом дня.
Постарайтесь сегодня приобщить к своему труду коллег – вместе вам будет под силу недельный объем работы. Обратите внимание на сердце.
В сложившейся проблемной ситуации ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон. Никто не останется ущемленным.