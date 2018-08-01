Что предсказывают звезды на 1 августа: гороскоп на сегодня

Иллюстративное фото (pixabay.com/Wortley)

Читайте гороскоп на сегодня, 1 августа, для каждого знака зодиака на Styler

Гороскоп на 1 августа 2018 года - каким будет этот день, согласно астрологическому прогнозу, чему звезды советуют уделить особое внимание, каким знакам Зодиака следует быть осторожными и поберечь здоровье, а для кого сегодняшний день будет удачным во всех отношениях.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Овен

Фото и последующие - pixabay.com/maggyona

День подходит для освобождения от ненужного хлама. Звезды советуют избегать провокаций и конфликтов. Полезно почитать классику.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Телец

Сегодня ваши устоявшиеся стереотипы могут разрушиться под действием влиятельного лица. Возьмите тайм-аут в споре и пересмотрите свои аргументы.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Близнецы

Будьте осторожны, пользуясь бытовой техникой. Вы вызываете доверие у окружающих, и вам доверят чужую тайну с просьбой совета и помощи.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Рак

Ваше умение убеждать привлечет к вам единомышленников. Воспользуйтесь удачным моментом, чтобы укрепить свои позиции лидера.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Лев

В ваши сегодняшние планы вмешаются родственники с неотложными вопросами. Постарайтесь никому ничего не обещать, действуйте по ситуации.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Дева

Недопонимание с партнером может испортить вам настроение. Не стоит придавать значение критике в свой адрес. Вам будет полезен массаж.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Весы

Постарайтесь не принимать однозначных решений и не сжигать мосты. Вполне возможно, что завтра вы передумаете и захотите все переиграть.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Скорпион

Постарайтесь найти время, чтобы провести его в кругу семьи и обсудить ваши творческие и рационализаторские идеи. Родные вас поддержат.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Стрелец

Спуститесь с неба на землю и не выдавайте желаемое за действительное. Жизнь подкорректирует ваше видение ситуации, вам останется лишь согласиться.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Козерог

Сегодня занятие творчеством пойдет вам на пользу. По мере завершения работы ваше настроение будет расти. А похвала станет достойным итогом дня.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Водолей

Постарайтесь сегодня приобщить к своему труду коллег – вместе вам будет под силу недельный объем работы. Обратите внимание на сердце.

Гороскоп на сегодня, 1 августа: Рыбы

В сложившейся проблемной ситуации ищите компромисс. Это – лучший выход для обеих конфликтующих сторон. Никто не останется ущемленным.