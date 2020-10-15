Председатель союза облэнерго рассказал о ложных утверждениях о RAB-тарифе

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Вокруг темы внедрение стимулирующего регулирования в стране создается и распространяется много мифов, цель которых дискредитация реформы.

Об этом заявил председатель союза "Умные электросети Украины" Александр Визир в комментариях журналистам.

В частности, по его словам, распространяется миф о том, что операторы системы распределения (ОСР) никогда не инвестировали в развитие сетей и сейчас не будут.

Визир говорит, что ОСР не инвестировали достаточно в развитие сетей из-за тарифообразования для облэнерго "Затраты+", которое предусматривало компенсацию расходов на ремонты сетей, но не давало стимулов для инвестиций в развитие и обновление инфраструктуры.

Кроме того механизма привлечения крупных банковских заимствований также не было и не существует сегодня.

"Стимулирующее регулирование как раз дает ОСР стимулы инвестировать в свое имущество больше. Прибыль ОСРа зависит от объемов инвестированных средств в собственные активы. Чем больше компания инвестирует - тем больше она получит прибыли, который сможет реинвестировать опять-таки в обновление сетей. Просто прямая зависимость. Принятая методика стимулирующего регулирования в августе 2020 года - не идеальна, о чем я неоднократно говорил, но в отличие от "Затраты+", создает условия для инвестиций", - пишет Александр Визир.

Вторым мифом Визир назвал убеждение, что стимулирующее регулирование в Украине образца 2020 года - это европейская практика, которая позволит быстро обновить сети. По мнению эксперта, украинский RAB-тариф значительно отличается от мировых практик.

Также председатель Союза операторов системы распределения развенчал миф о завышенной стоимости облэнерго при переоценке.

Эксперт убеждает, что современная оценка имущества для целей стимулирующего регулирования осуществлялось по методике, которая была утверждена Фондом государственного имущества Украины. К ее разработке привлекались и регулятор (НКРЭКУ), и негосударственные эксперты.

Энергоэксперт пояснил, что ставки возврата инвестиций в размере 1% на старую базу активов и 15% на новую базу – не эффективны для привлечения инвестиций, что было признано Регулятором. На замену Регулятор предложил установление ставки доходности на уровне 3% на старую РБА и 16,74% на новую.

По словам Визира, установленные параметры до сих пор являются предметом экспертной дискуссии учитывая желание ввести для ОСР новые показатели эффективности.

Визир также ответил на обвинения, что ОСР требуют установления нормы доходности на старую базу на уровне 6-8-10%, что собрать с потребителей еще больше средств. Он заявил, что ОСР не настаивают на увеличении ставки доходности в 8-10%.

"Установление ставки 6% - не требование ОСР, а рекомендация Национального Совета Реформ, что рассчитывает таким образом снизить стоимость присоединения к электросетям. Ведь путем увеличения ставки планируется усиление резерва мощности оборудования путем ОСР и отмены платы за присоединенную мощность для клиента. Что в результате? Более выгодные условия присоединения к сетям, рост в рейтинге Doing Business путем пункта Getting Electricity", - убеждает Александр Визир.

Напомним, ранее Олег Козачук, председатель Хмельницкоблэнерго заявил, что от RAB-тарифов выигрывает и потребитель, и энергетики.