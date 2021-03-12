Глава НКРЭКУ расширил бизнес накануне открытия импорта электроэнергии из РФ, - ВСК

"В ВСК есть достаточные и веские основания считать, что все 3 компании, в которых Артем Тарасюк - родной брат главы НКРЭКУ 21 декабря 2020 стал директором - на самом деле контролируются главой НКРЭКУ Валерием Тарасюком. Расширение семейного бизнеса главы НКРЭКУ сразу после решения об импорте электроэнергии из РФ может рассматриваться как скрытую взятку ", - сообщил нардеп.

Речь идет о компании "Рент Менеджмент Сервис", "Минск Плаза 26" и "Рент Групп Сервис", записанные на бизнес-партнера главы НКРЭКУ Андрея Колупаева.

По его словам, ВСК направила запросы в Государственную налоговую службу, Нацполицию и СБУ по проверке обстоятельств регистрации указанных компаний и происхождения средств для их открытия.

"Отдельно призываю СБУ проверить происхождение средств на предмет связей со страной-агрессором, которую Тарасюк регулярно посещал и в интересах которой открыл импорт электроэнергии. Деятельность группировки топ-чиновников-коллаборационистов в украинской энергетике должна быть прекращена", - подытожил нардеп.