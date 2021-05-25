Председатель набсовета Мемориала Холокоста "Бабий Яр" призвал освободить Навального 

"Права человека не принадлежат ни одному классу, расе, нации или политической партии. Диссиденты, участвующие в политических процессах, напоминают нам о том, что объединяет человечество, - неистребимое стремление быть свободным. Они также являются лучшими союзниками демократических стран. Поэтому крайне важно, чтобы мы помнили диссидентов, которые сегодня находятся в тюрьме: Алексей Навальный в России, Джимми Лай в Гонконге, Раиф Бадави в Саудовской Аравии и многие другие", - заявил Щаранский.

Вспоминая роль Андрея Сахарова в борьбе за соблюдение прав человека в Советском Союзе, советский диссидент считает, что судьба незаконно заключенных должна стать одной из основных тем политических дискуссий с лидерами недемократических режимов.

"Мировые демократические лидеры могут этого не знать, но, если они будут держать эти имена в центре своих дискуссий с автократическими правителями, они сделают свой вклад в развертывание второго оружия массового поражения Андрея Сахарова. Действуя таким образом, они будут продвигать дело свободы, которое он воплощал", - подчеркнул Щаранский.

Советский режим, нарушавший право граждан на свободу слова и политических предпочтений, Щаранский называет диктатурой.

"Чем дольше существует любая диктатура, тем больше граждан превращаются из ее верных последователей, или истинных верующих, на людей с иным мышлением. Они ставят под сомнение режим, но опасаются публично высказывать свое мнение. Таким образом, режим должен уделять все больше энергии запугиванию и недопущению того, чтобы его инакомыслящие граждане не переходили грань открытого инакомыслия. Вот почему каждый диссидент, который преодолел барьер страха от молчаливого сомнения в публичной оппозиции, опасен своим примером и своим влиянием на других", - пишет Щаранский.