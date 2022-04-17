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Председатель Европейской комиссии призвала ЕС к быстрым поставкам оружия в Украину

Урсула фон дер Ляйен (Фото: euractiv.sk)
Автор: Константин Широкун

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к странам ЕС с призывом оперативно доставить оружие Украине. Она убеждена, что только в таком случае Украина сможет выжить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

"Я не делаю различий между тяжелым и легким вооружением. Украина должна получить то, что ей нужно для защиты своих территорий", - заявила глава Еврокомиссии.

Председатель Еврокомиссии подготовила граждан Европы к длительному военному конфликту, заявив, что в худшем случае война может длиться месяцы, а то и годы. Также Фон дер Ляйен в своем выступлении защищала правительство Германии от обвинений в том, что оно замедляет санкции.

По ее словам, Германия много лет поддерживала Украину и одобрила все пять предложенных нами санкционных пакетов в течение 48 часов. ЕС никогда не действовал так сплоченно, решительно и энергично, как сейчас.

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