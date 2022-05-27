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Предприятия "Метинвеста" передали больницам более 100 тонн кислорода

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Пятница 27 мая 2022 20:11
Предприятия "Метинвеста" передали больницам более 100 тонн кислорода Фото: предприятия "Метинвеста" передали больницам более 100 тонн кислорода (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Предприятия "Метинвест" продолжают поставлять кислород в медучреждения Украины. С начала 2022 года металлурги произвели и отгрузили 1004 тонны для лечения больных COVID-19 и других кислородозависимых пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

До начала войны кислород в медицинские учреждения отгружали меткомбинат им. Ильича," Азовсталь"," Каметсталь "и"Запорожсталь". Поставки охватывали 17 регионов Украины.

С 24 февраля, из-за вынужденной горячей консервации производств, вся нагрузка легла на "Каметсталь": в марте комбинат произвел и передал 40 тонн кислорода. Сейчас относила работу и "Запорожсталь" возобновила работу, и присоединилась к этому жизненно важному производству.

"Ровно год прошел с момента, когда "Запорожсталь" получил лицензию на производство кислорода для медицинских целей. За это время мы отгрузили более 5 000 тонн кислорода для спасения жизней людей по всей Украине. Как и раньше, сегодня "Запорожсталь" передает его больницам бесплатно", - подчеркнул генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Напомним, компания "Метинвест" также помогает больницам и военным госпиталям медикаментами и расходными материалами: всего от начала войны на эти цели было направлено более 60 миллионов гривен. Кроме того, компания передала бойцам на передовую 25 тысяч аптечек и турникетов.

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