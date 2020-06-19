ООО "НЕРЖ-СТАЛЬ" ТМ LEKASTEEL - многопрофильное коммерческое
предприятие с мощной производственной базой. С 2006 года мы
осуществляем изготовление и монтаж высококачественных изделий из
нержавеющей стали. Металлические и комбинированные перила, ограждения из нержавейки для лестниц, ограждения для балконов, лоджий, террас, перила для пандусов. Изготавливаем и устанавливаем козырьки, навесы,
ограждения для входных групп. Полотенцесушители из нержавеющей стали любых моделей оптом и в розницу от TM LEKASTEEL.
Адрес компании: ул. Королева, 10-и, г.Андрушевка, Житомирская область,
13400 Украина
Телефоны: (068)978-92-42 (+Viber), (073)978-92-42
Адрес сайта: https://nerzh-steel.com.ua
E-mail: leka30@ukr.net