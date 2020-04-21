Предприятие Бахматюка передало проднаборы к Пасхе малообеспеченным и пенсионерам

ООО "Агрокомпания Прикарпатье", входящее в состав группы компаний "Укрлендфарминг" (UkrLandFarming) Олега Бахматюка, передало подарки к пасхальным праздникам малообеспеченным семьям и пожилым людям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечают в компании, работники агрохолдинга проведали своих арендодателей во всех селах, где ведет производственную деятельность предприятие.

Также сообщается, что подарки к Пасхе в компании собирают уже не первый год, это уже стало традицией. Основное внимание уделяется поддержке малообеспеченным семьям и людям старшего возраста, которым в этом году собрали и передали продуктовые наборы.

"Для нас это не только возможность поздравить людей с праздниками, а и возможность поддержать тех, кто нуждается в помощи, в эти непростые времена", - рассказывает директор предприятия Галина Иванчук.

Напомним, что в конце марта этого года ООО "Агрокомпания Прикарпатье" оказало помощь Областному клиническому центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф для приобретения защитных костюмов для всех бригад скорой помощи в области, помогла Городенковской центральной районной больнице и Монастыриской районной больнице в Тернопольской области с приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких, а для Чемеровецкой районной больницы в Хмельницкой области закупили 4 ультразвуковых ингалятора. Предприятие входит в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка.