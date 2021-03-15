Предприниматели Харьковской области просят президента защитить их от захвата бизнеса семьей губернатора

Автобусные перевозчики Харьковской области просят президента вмешаться в ситуацию с захватом их бизнеса. По их мнению, давление инициирует действующая глава ХОГА Айна Тимчук и ее муж Андрей Тимчук.

Об этом говорится в обращении к президенту около 300 сотрудников компании - автоперевозчика "Укравтотранс Плюс", копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В обращении говорится о том, что супруг губернатора Андрей Тымчук был назначен руководителем Слобожанского межрегионального управления "Укртрансбезопасности", при этом имея свой интерес в пассажирских перевозках - соответствующий бизнес в Днепропетровской области.

"Просим принять во внимание ситуацию, о которой говорится в этом обращении, и помочь нашей компании отстоять свои законные права, ведь эта ситуация представляет собой вопиющее проявление самоуправства, рейдерства и коррупции, особенно с учетом того, что непосредственное участие в совершении указанных противоправных действий принимают высокопоставленные должностные лица органов государственной власти - Тимчук Андрей Александрович (начальник Слободского межрегионального управления "Укртрансбезопасности") и Айна Тимчук Леонидовна (председатель Харьковской областной государственной администрации)", - говорится в обращении

Кроме того, представители автоперевозчика говорят об административном давлении.

"Сегодня наш бизнес вопреки законодательству испытывает притеснения с использованием разнообразных административно-управленческих инструментов, доступных органам государственной власти", - говорится в письме.

Заявители также отмечают готовность защищаться путем митингов и перекрытием трасс государственного значения.

"Вынуждены отметить, что продолжение описанных в данном обращении незаконных и несправедливых действий, непременно подтолкнет нашу компанию и всех ее сотрудников к реализации своего права на собрания, в том числе и путем организации акции протеста непосредственно на маршруте, - на трассе Киев-Харьков...", - резюмируют заявители.