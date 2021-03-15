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Предприниматели Харьковской области просят президента защитить их от захвата бизнеса семьей губернатора

Новина українською → Киев, Понедельник 15 марта 2021 11:55
Предприниматели Харьковской области просят президента защитить их от захвата бизнеса семьей губернатора Фото: автобус (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Автобусные перевозчики Харьковской области просят президента вмешаться в ситуацию с захватом их бизнеса. По их мнению, давление инициирует действующая глава ХОГА Айна Тимчук и ее муж Андрей Тимчук.

Об этом говорится в обращении к президенту около 300 сотрудников компании - автоперевозчика "Укравтотранс Плюс", копия которого есть в распоряжении РБК-Украина.

В обращении говорится о том, что супруг губернатора Андрей Тымчук был назначен руководителем Слобожанского межрегионального управления "Укртрансбезопасности", при этом имея свой интерес в пассажирских перевозках - соответствующий бизнес в Днепропетровской области.

"Просим принять во внимание ситуацию, о которой говорится в этом обращении, и помочь нашей компании отстоять свои законные права, ведь эта ситуация представляет собой вопиющее проявление самоуправства, рейдерства и коррупции, особенно с учетом того, что непосредственное участие в совершении указанных противоправных действий принимают высокопоставленные должностные лица органов государственной власти - Тимчук Андрей Александрович (начальник Слободского межрегионального управления "Укртрансбезопасности") и Айна Тимчук Леонидовна (председатель Харьковской областной государственной администрации)", - говорится в обращении

Кроме того, представители автоперевозчика говорят об административном давлении.

"Сегодня наш бизнес вопреки законодательству испытывает притеснения с использованием разнообразных административно-управленческих инструментов, доступных органам государственной власти", - говорится в письме.

Заявители также отмечают готовность защищаться путем митингов и перекрытием трасс государственного значения.

"Вынуждены отметить, что продолжение описанных в данном обращении незаконных и несправедливых действий, непременно подтолкнет нашу компанию и всех ее сотрудников к реализации своего права на собрания, в том числе и путем организации акции протеста непосредственно на маршруте, - на трассе Киев-Харьков...", - резюмируют заявители.

Напомним, Айна Тимчук была назначена на должность председателя Харьковской областной государственной администрации вместо Алексея Кучера 27 ноября 2020 года.

Ее супруг дважды становился фигурантом расследований Bihus.info.

По данным журналистов, он имел очевидный конфликт интересов на прошлой должности директора Департамента экологии и природных ресурсов Харьковской ОГА, а также скрыл имущество от НАПК.

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