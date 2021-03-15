Підприємці Харківської області просять президента захистити їх від захоплення бізнесу родиною губернатора

Автобусні перевізники Харківської області просять президента втрутитися в ситуацію із захопленням їх бізнесу. На їх думку, тиск ініціює діюча голова ХОДА Айна Тимчук та її чоловік Андрій Тимчук.

Про це йдеться у звернені до президента близько 300 співробітників компанії - автоперевізника "Укравтотранс Плюс", копія якого є в розпорядженні РБК-Україна.

У звернені йдеться про те, що чоловік губернаторки Андрій Тимчук був призначений керівником Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки", при цьому маючи свій інтерес в пасажирських перевезеннях - відповідний бізнес у Дніпропетровській обалсті.

"Просимо взяти до уваги ситуацію, про яку йдеться в цьому зверненні, і допомогти нашій компанії відстояти свої законні права, адже ця ситуація являє собою кричущий вияв свавілля, рейдерства та корупції, особливо з урахуванням того, що безпосередню участь у вчиненні вказаних протиправних дій беруть високопоставлені посадові особи органів державної влади - Тимчук Андрій Олександрович (начальник Слобожанського міжрегіонального управління "Укртрансбезпеки") та Тимчук Айна Леонідівна (голова Харківської обласної державної адміністрації)", - говориться у звернені.

Окрім того, представники автоперевізника говорять про адміністративний тиск.

"Сьогодні наш бізнес всупереч законодавству зазнає утисків з використанням різноманітних адміністративно-управлінських інструментів, доступних органам державної влади", - йдеться в листі.

Заявники також наголошують на готовності захищатись шляхом мітингів та перекриттям трас держаного значення.

"Вимушені зазначити, що продовження описаних в даному зверненні незаконних і несправедливих дій, неодмінно підштовхне нашу компанію і всіх її працівників до реалізації свого права на зібрання, зокрема і шляхом організації акції протесту безпосередньо на маршруті, - на трасі Київ-Харків…", - резюмують заявники.