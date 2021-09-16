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Предотвратили взрыв склада боеприпасов: СБУ провела учения возле северной границы Украины

Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи северной границы. По легенде учений бойцы предотвратили атаку диверсионной группы на склад артиллерийских боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сообщается, что по легенде тренировок, условная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла в регион, чтобы спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. По легенде учений, они должны были взорвать одну из военных баз с артиллерийскими боеприпасами с помощью беспилотника.

Особенностью этих учений стало то, что роль диверсантов исполняли спецназовцы. Они имеют высокий уровень боевой подготовки и применяли его в ходе тренировки.

Отмечается, что участники учений задержали одного из диверсантов при попытке атаковать склад с помощью беспилотника со взрывчаткой. БПЛА был успешно подавлен системой радиоэлектронной борьбы.

Остальные члены ДРГ попытались сбежать в сторону границы. В результате поисковой операции они были обнаружены и задержаны возле пропускного пункта "Выступовичи".

Кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие подразделения Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и представители местных властей.

Фото: учения СБУ возле северной границы Украины (ssu.gov.ua)

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