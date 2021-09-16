Предотвратили взрыв склада боеприпасов: СБУ провела учения возле северной границы Украины
Служба безопасности Украины провела антитеррористические учения вблизи северной границы. По легенде учений бойцы предотвратили атаку диверсионной группы на склад артиллерийских боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Сообщается, что по легенде тренировок, условная диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла в регион, чтобы спровоцировать масштабную чрезвычайную ситуацию. По легенде учений, они должны были взорвать одну из военных баз с артиллерийскими боеприпасами с помощью беспилотника.
Особенностью этих учений стало то, что роль диверсантов исполняли спецназовцы. Они имеют высокий уровень боевой подготовки и применяли его в ходе тренировки.
Отмечается, что участники учений задержали одного из диверсантов при попытке атаковать склад с помощью беспилотника со взрывчаткой. БПЛА был успешно подавлен системой радиоэлектронной борьбы.
Остальные члены ДРГ попытались сбежать в сторону границы. В результате поисковой операции они были обнаружены и задержаны возле пропускного пункта "Выступовичи".
Кроме сотрудников СБУ в учениях принимали участие подразделения Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, Нацполиции и представители местных властей.
Фото: учения СБУ возле северной границы Украины (ssu.gov.ua)