Запобігли вибуху складу боєприпасів: СБУ провела навчання біля північного кордону України
Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу північного кордону. За легендою навчань бійці запобігли атаці диверсійної групи на склад артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.
Повідомляється, що за легендою тренувань, умовна диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) проникла в регіон, щоб спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. За легендою навчань, вони повинні були підірвати одну з військових баз з артилерійськими боєприпасами за допомогою безпілотника.
Особливістю цих навчань стало те, що роль диверсантів виконували спецпризначенці. Вони мають високий рівень бойової підготовки і застосовували його в ході тренування.
Зазначається, що учасники навчань затримали одного з диверсантів при спробі атакувати склад за допомогою безпілотника з вибухівкою. БПЛА був успішно пригнічений системою радіоелектронної боротьби.
Решта членів ДРГ спробували втекти в бік кордону. В результаті пошукової операції вони були виявлені і затримані біля пропускного пункту"Виступовичі".
Крім співробітників СБУ в навчаннях брали участь підрозділи Нацгвардії, ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацполіції та представники місцевої влади.
Фото: навчання СБУ біля північного кордону України (ssu.gov.ua)