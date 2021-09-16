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Запобігли вибуху складу боєприпасів: СБУ провела навчання біля північного кордону України

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 21:20
Запобігли вибуху складу боєприпасів: СБУ провела навчання біля північного кордону України Фото: навчання СБУ біля північного кордону України (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання поблизу північного кордону. За легендою навчань бійці запобігли атаці диверсійної групи на склад артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

Повідомляється, що за легендою тренувань, умовна диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) проникла в регіон, щоб спровокувати масштабну надзвичайну ситуацію. За легендою навчань, вони повинні були підірвати одну з військових баз з артилерійськими боєприпасами за допомогою безпілотника.

Особливістю цих навчань стало те, що роль диверсантів виконували спецпризначенці. Вони мають високий рівень бойової підготовки і застосовували його в ході тренування.

Зазначається, що учасники навчань затримали одного з диверсантів при спробі атакувати склад за допомогою безпілотника з вибухівкою. БПЛА був успішно пригнічений системою радіоелектронної боротьби.

Решта членів ДРГ спробували втекти в бік кордону. В результаті пошукової операції вони були виявлені і затримані біля пропускного пункту"Виступовичі".

Крім співробітників СБУ в навчаннях брали участь підрозділи Нацгвардії, ЗСУ, Держприкордонслужби, Нацполіції та представники місцевої влади.

Фото: навчання СБУ біля північного кордону України (ssu.gov.ua)

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