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Вступление Украины в ЕС: в Еврокомиссии сказали, когда будет решение по кандидатству

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 июня 2022 01:15
Вступление Украины в ЕС: в Еврокомиссии сказали, когда будет решение по кандидатству Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Решение по Украине о предоставлении статуса кандидата на вступление в Европейский союз может быть принято на следующей неделе.

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

По ее словам, решение по Украине Европейская комиссия может принять уже к концу следующей нелели.

"Урсула фон дер Ляен во время визита отметила, что до конца следующей недели Европейская комиссия должна завершить обсуждение вопроса предоставления Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз", - говорится в сообщении.

Как известно, Урсула фон дер Ляен 11 июня пребывала с визитом в Киеве. Она встретилась с президентом Украины Владимином Зеленским, чтоб подвести совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути.

Напомним, что Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это решение поддержали большинство депутатов.

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