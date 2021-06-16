Предложенная реформа СБУ не соответствует условиям безопасной среды, - Билецкий

По мнению Билецкого, предложенная реформа СБУ не будет эффективно работать в украинских реалиях, потому что:

1. Разработке закона о СБУ, как и остальных законов сферы безопасности, должен был предшествовать всесторонний анализ угроз безопасности Украины. С расчетами, моделированием и прогнозом. На основании этого анализа и должно происходить построение соответствующих органов. Таким анализом нельзя считать ст. 19 Стратегии нацбезопасности Украины, которая была утверждена президентом 14 сентября 2020 года.

2. Самым эффективным механизмом контрразведывательной деятельности является создание агентурного аппарата. Именно он дает возможность эффективно решать задачи контрразведки.

3. Передача ВКР в МОУ - нелепая идея и "сведение счетов".

4. За основу модели реформирования СБУ взяты западные страны. Но большинство из них являются членами НАТО, а те, которые нет, окружены странами НАТО.

5. Кадровая проблема. Высокий вступительный конкурс в Академию СБУ обусловлен, главным образом, желанием выпускников как можно быстрее монетизировать приобретенный ими административный статус. Поэтому, реформа СБУ в контрразведку нового типа должна заключаться в выводе вне штата всех сотрудников и полной кадровой перезагрузке.

6. По демилитаризации. Непонятно, почему СБУ, которая осуществляет контрразведывательное обеспечение военных формирований, должна быть демилитаризована. Статус военнослужащего гораздо весомее в обществе, чем госслужащего, и этот статус предоставляет больше льгот. Кроме того, военнослужащий не работает, а проходит военную службу в рамках таких правовых понятий, как "военная дисциплина", "воинская обязанность" и "военная присяга".

7. СБУ должна сохранить за собой право досудебного следствия по статьям, которые относятся к компетенции контрразведывательного органа. Особенно, в условиях, де-факто войны. Лишение этих функций не позволит СБУ действовать оперативно и вести полноценную разработку выявленных потенциальных источников иностранных спецслужб.

"Ключевой момент. Опыт создания "новой" полиции, НАБУ и ГБР говорят о том, что нужно коренным образом реформировать ВСЕ общество, а не пытаться, как большевики, построить коммунизм в одной, отдельно взятой стране. Этого не случилось, как и не вышло из НАБУ или ГБР "непримиримых борцов с хищением социалистической собственности". Несмотря на очень приличные зарплаты", - подчеркнул лидер Нацкорпуса.